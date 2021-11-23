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В КЧР в 2023 году начнут строительство водопроводов для обеспечения водой 60 тыс. человек

К концу 2022 года качественным бесперебойным водоснабжением будут обеспечены жители 11 населенных пунктов

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены обеспечить качественным водоснабжением 60 тыс. человек в пяти районах республики на счет строительства трех новых водопроводов. Работы начнутся в 2023 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"С 2023 года стартует строительство трех больших групповых водопроводов, вопрос некачественного водоснабжения будет решен для 60 тыс. человек в пяти муниципальных районах Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.

Он отметил, что также на данный момент продолжаются работы по строительству крупного объекта - межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов. На объекте строят резервуары, насосную станцию, магистральный и подводящий водопроводы.

По завершении работ к концу 2022 года качественным бесперебойным водоснабжением будут обеспечены жители 11 населенных пунктов с общей численностью населения свыше 11,5 тыс. человек. Также продолжаются работы по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, что позволит обеспечить качественной водой еще 11 населенных пунктов.

Ранее Темрезов сообщал, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

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