"Аэрофлот" стал лидером по темпам восстановления провозных емкостей в Европе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" стал лидером по наращиванию провозных емкостей среди европейских перевозчиков, показавших самые высокие темпы восстановления в отрасли по версии британского аналитического центра OAG. Об этом во вторник сообщил российский перевозчик на своей странице в соцсетях.

"Британский аналитический центр OAG выпустил отчет по восстановлению мирового авиационного рынка. В топ-5 европейских авиакомпаний "Аэрофлот" лидирует по наращиванию провозной емкости - по этому показателю национальный перевозчик России достиг 70% от уровня 2019 года!" - сказано в сообщении.

Наряду с российской авиакомпанией в топ-5 попали Ryanair, Turkish Airlines, Easyjet и Deutsche Lufthansa AG. "Аэрофлот" показал лучший результат сразу в нескольких категориях. Кроме провозной емкости, он стал лидером по доле внутренних рейсов (63%), а также по темпам восстановления на внутреннем рынке (102%).

"Аэрофлот" стал единственной европейской авиакомпанией из топ-5, нарастившей емкость на внутренних авиалиниях за счет переориентации на внутренний рынок. В 2019 году этот показатель составлял 43%, а в 2021 году - 63%, говорится в отчете.

Согласно результатам исследования, у российского авиаперевозчика высокий показатель и по темпам восстановления на международном рынке (45%) - лучше только у Turkish Airlines (61%).