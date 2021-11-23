Эксперты: запрет экспорта лома драгметаллов не увеличит загрузку аффинажных заводов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запрет экспорта отходов и лома драгоценных металлов, предложенный Министерством финансов РФ, не увеличит загрузку российских аффинажных заводов, так как они не обладают технологиями для переработки того сырья, которое идет на экспорт. Такое мнение выразила в отзыве на соответствующий проект постановления правительства, направленном в Минэкономразвития РФ и Минпромторг РФ, ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" (текст есть в распоряжении ТАСС).

Ранее в ноябре сообщалось, что Минфин РФ предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев. В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления говорилось, что в настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

"Текущая недозагрузка аффинажных заводов связана преимущественно с тем, что у них отсутствуют технологии по использованию вторсырья с низким содержанием драгоценных фракций при производстве драгметаллов, - пояснила ТАСС исполнительный директор НСРО "Руслом.ком" Марина Угловская. - Поэтому именно такое бедное сырье, не востребованное внутри страны, идет сейчас на экспорт. К таким категориям относятся отходы электронного и электротехнического оборудования и бывшие в употреблении автомобильные катализаторы".

По словам генерального директора рейтингового агентства "Русмет" Андрея Зеленина, отечественные аффинажные заводы чаще всего предлагают менее привлекательную цену за вторсырье, чем покупатели на внешних рынках, поскольку оценивают исключительно содержание драгоценных металлов в поставляемом сырье и не учитывают иные цветные металлы в партии из-за отсутствия мощностей для работы с ними.

"Поставщик при этом теряет в рентабельности сделки, - говорит Зеленин. - Иностранные заводы вовлекают в повторный оборот не только платину и золото, но и вторичную медь, никель и иной цветмет, оплачивая эти позиции".

Заготовка электронных ломов в России сейчас не превышает 10 тыс. тонн в год, и из них только 2% (200 тонн) могут быть эффективно переработаны 11 аффинажными заводами РФ, отмечает в отзыве на проект постановления "Руслом.ком".

"Остальные 98% собранного лома и отходов электронного и электротехнического оборудования, с более низким содержанием полезных компонентов, не востребованы на внутреннем рынке и будут выброшены на свалку в пополнение экологического ущерба в случае запретов на экспорт", - предупреждает ассоциация.

О проекте постановления

Ранее сообщалось, что правительство РФ может запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев. Это следует из текста соответствующего проекта постановления, подготовленного Министерством финансов РФ и опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе предлагается установить временный запрет на вывоз из РФ "отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов".

Российскими потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, являются аффинажные предприятия (занимаются очисткой извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством РФ или превышающих их - прим. ТАСС), отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления.

Правом осуществлять аффинаж драгоценных металлов в РФ наделены 11 организаций, среди которых основные производители - ОАО "Красцветмет", АО "Приокский завод цветных металлов", АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" и АО "Новосибирский аффинажный завод", говорилось в документе.

Вследствие недостаточных запасов источников сырья уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%, отмечалось в пояснительной записке.

Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы РФ, в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы, отмечалось в документе.

Введение временного запрета вывоза с территории Российской Федерации лома и отходов драгоценных металлов позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь деятельность по вывозу с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием, заключалось в пояснительной записке.

Драгоценные металлы являются важнейшим видом военно-стратегического и промышленного сырья, без которого невозможно функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолетостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей народного хозяйства, отмечалось в документе.