Администрация США: Байден при необходимости примет новые меры для влияния на рынок нефти

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов в случае необходимости принять дополнительные меры с целью оказания влияния на нефтяной рынок, Вашингтон продолжит обсуждать данную тему с партнерами. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге, его стенограмма опубликована во вторник.

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Говоря о решении американского лидера высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов США, данный сотрудник отметил, что Вашингтон "продолжит обсуждать эту тему с международными партнерами". "Президент готов принять дополнительные меры, если они понадобятся, и готов в полной мере использовать свои полномочия, работать в координации с другими странами с целью поддержания достаточного уровня поставок по мере выхода из пандемии", - отметил он.

На спецбрифинге также был задан вопрос о том, могут ли власти США рассмотреть возможность запрета экспорта нефти американскими компаниями. Представитель администрации ответил, что США "продолжают рассматривать все доступные инструменты". Вместе с тем он подчеркнул, что высвобождение 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов США является "важным шагом для обеспечения необходимых поставок нефти".

Другой представитель администрации США в связи с этим заверил, что американская сторона "очень тщательно" проводит оценки, чтобы решить, "какие именно инструменты лучше всего подходят для определенной ситуации на рынке".

Как сообщили на брифинге, Вашингтон ожидает, что страны ОПЕК+ не откажутся от наращивания добычи. "Как вы знаете, в ОПЕК+ заявили, что планируют с декабря поставлять дополнительно 400 тыс. баррелей в сутки. Мы надеемся и рассчитываем, что они продолжат данный курс", - сказал представитель американской администрации.