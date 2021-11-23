Концертная индустрия России готова внедрять безопасный формат мероприятий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Концертно-зрелищная индустрия России готова сотрудничать с Роспотребнадзором и использовать безопасный формат мероприятий для стабилизации эпидемической ситуации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела рабочую встречу с главой Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Надеждой Соловьевой. В ходе встречи Соловьева подтвердила готовность концертно-зрелищной индустрии продолжать сотрудничество с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Попова и Соловьева обсудили форматы проведения зрелищных мероприятий в режиме, безопасном для зрителей, и договорились продолжить разработку конструктивных решений по указанным вопросам.