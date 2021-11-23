В оппозиции Украины завили, что новый транш МВФ еще больше загонит страну в долги

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что очередной транш кредита Киеву от Международного валютного фонда (МВФ) еще больше погрузит страну в долговую зависимость, и назвали эти средства "платой действующим властям за очередной виток антироссийской истерии".

"Как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту разбазарены бездарной украинской властью и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу. Ведь ни о какой эффективности использования Киевом средств "партнеров", доноров, кредиторов речь не идет вообще", - говорится в опубликованном во вторник заявлении партии.

В партии подчеркнули, что Киев заплатил высокую цену, чтобы получить эти средства, возвращать которые так или иначе придется рядовым украинцам. "В угоду международным ростовщикам Украина уже пошла на открытие рынка земли, увеличение стоимости энергоресурсов, в том числе для населения, повысила пенсионный возраст, развернула судебную "реформу", которая на деле свелась к уничтожению независимости судебной системы", - подчеркивается в сообщении. В ОПЗЖ полагают, что страна при грамотной государственной политике могла бы обходиться без этих и других займов.

"Финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания", - подчеркивается в заявлении.

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере примерно $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай. Совет МВФ также решил продлить программу до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора фонда от Украины Владислав Рашкован сообщил, что этот транш поступит на счета украинского правительства уже во вторник. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что кабмин направит средства на поддержку стабильности финансовой системы страны и борьбу с последствиями пандемии.

Кредитный механизм стенд-бай между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для выделения остальных траншей. Однако из-за невыполнения Украиной ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже страна достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года приняла 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда достигла с властями страны договоренностей по экономическим реформам в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.