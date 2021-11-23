Белый дом: США продолжат добиваться от ОПЕК+ наращивания добычи нефти

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены и далее оказывать давление на участников ОПЕК+ в стремлении добиться наращивания добычи нефти и ее поставок на мировой рынок, что приведет к снижению цен на углеводороды. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы восстанавливаемся после такой уникальной пандемии, которая повлияла на нас во многих аспектах, включая стоимость некоторых товаров по всему миру, в том числе цену на бензин. Наращивание добычи [нефти] - то, о чем мы просили страны - члены ОПЕК+ и будем продолжать оказывать на них давление, чтобы они сделали это", - отметила Псаки.