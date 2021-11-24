Дума рассмотрит проекты об увеличении МРОТ в 2022 году и возмещении экологического ущерба

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении проекты законов о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2022 году, а также об уточнении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, депутаты также рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.

Первый законопроект направлен на увеличение МРОТ в 2022 году, документ был принят в первом чтении 26 октября. В его изначальной редакции предполагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку, которая предусматривает повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Накануне во вторник Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Нижняя палата в том числе поддержала три поправки президента РФ, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Уточнение формы полиса ОМС

Депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также на продление выплат медицинским работникам за раннее выявление онкологических заболеваний. Документ уточнит само понятие "полис ОМС", закрепив, что он может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса. Данные полиса предлагается хранить в едином регистре застрахованных лиц. Согласно законопроекту, сведения в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния.

Кроме того, документ также продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций, в том числе на выплату стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

"Окрашенные" экоплатежи

Госдума также планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который обязывает собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В план должна быть включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Законопроект также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей, поступающих в федеральный бюджет, для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда.