Расходы бюджета России в IV квартале составят 6,9 трлн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета в четвертом квартале 2021 года составят 6 трлн 961,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Исходя из объема исполненных расходов на 1 октября 2021 года и бюджетных ассигнований сводной росписи с изменениями расходы в IV квартале 2021 года должны составить 6 961,5 млрд рублей", - отмечает ведомство.

При этом, по оценке Счетной палаты и данным Федерального казначейства, не распределены по распорядителям бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств в сумме 595,1 млрд рублей, заблокированы лимиты бюджетных обязательств в сумме 229,4 млрд рублей, не приняты бюджетные обязательства в сумме 853,9 млрд рублей, а также не исполнены бюджетные обязательства по государственным контрактам, соглашениям с субъектами Российской Федерации и юридическими лицами в сумме 2 трлн 783,8 млрд рублей.

Ведомство отмечает, общий объем доходов федерального бюджета составил 17 трлн 922,9 млрд рублей, или 95,5% от прогнозируемого общего объема доходов. При этом нефтегазовые доходы составили 6 трлн 184,8 млрд рублей, а ненефтегазовые доходы - 11 трлн 738,1 млрд рублей.

"Уровень исполнения доходов по сравнению с прогнозируемым объемом в основном обусловлен следующими факторами: высоким темпом роста экономики - увеличением ВВП в номинальном выражении, восстановлением экономики и конъюнктуры в нефтегазовой, металлургической и угольной отраслях, ростом прибыли прибыльных организаций и увеличением поступлений от организаций металлургического, химического, финансового секторов экономики, а также оптово-розничной торговли, ростом цены на нефть сырую марки Urals, курса доллара США по отношению к рублю, объемов налогооблагаемого импорта", - отмечает ведомство

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, по данным Счетной палаты, объем доходов федерального бюджета увеличился на 35,6%, из них нефтегазовые доходы - в 1,6 раза, а ненефтегазовые доходы - на 25,4%.

"Наибольший уровень исполнения доходов по сравнению с прогнозируемым объемом сложился по НДС, налогу на добычу полезных ископаемых на нефть сырую, налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, вывозным таможенным пошлинам на углеводородное сырье, налогу на прибыль организаций, доходам от компенсации затрат государства, доходам от управления средствами ФНБ, платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда", - отмечает ведомство.

Объем ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния за январь - сентябрь 2021 года увеличился на 2,6% до 13 трлн 899,5 млрд рублей, достигнув 12% ВВП, говорится в материалах Счетной палаты.

"Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте увеличился на 352,9 млрд. рублей, или на 2,6%, и составил 13 трлн 898,5 млрд рублей, 12% ВВП", - отмечает Счетная палата.

По данным ведомства, из общего объема средств ФНБ, средства, размещенные на счетах в Банке России, составляют 8 трлн 279,7 млрд рублей или 7,2% ВВП. В иные финансовые активы вложено 5 трлн 618,9 млрд рублей.

"Использование средств ФНБ составило 14,1 млрд рублей, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета - 11,1 млрд рублей, в целях софинансирования пенсионных накоплений - 3 млрд рублей", - говорится в материалах ведомства.