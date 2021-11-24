ФОМС за девять месяцев 2021 года исполнил бюджет по расходам на 75,3%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Исполнение Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) расходов федерального бюджета за январь - сентябрь 2021 года составило 75,3% или 2,5 трлн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ.

"В январе - сентябре 2021 года расходы Фонда исполнены в общей сумме 1 917 837,0 млн рублей, или 75,3 % утвержденного Федеральным законом № 391-ФЗ годового объема (2 545 373,2 млн рублей), что выше уровня исполнения по расходам за январь - сентябрь 2020 года на 0,7 процентного пункта (74,6 %)", - говорится в документе.

99,7% от этой суммы составили расходы по разделу "Здравоохранение". В Счетной палате добавили, что за 9 месяцев 2021 года расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров фондом не производились. За аналогичный период 2020 года они составили 600 тыс. рублей, или 4,7% от общей суммы.

Доходная часть бюджета ФОМС за 9 месяцев 2021 года исполнена в общей сумме на 1,96 трлн рублей, или 77,3%, что на 9,4% больше, чем в 2020 году.

Основная доля доходов фонда (85,2%), по данным Счетной палаты, приходится на страховые взносы ОМС.