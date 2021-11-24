Apple подала иск против израильской компании NSO Group из-за слежки за ее пользователями

ТАСС, 24 ноября. Американская корпорация Apple во вторник подала иск в отношении израильской компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями устройств Apple. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В иске Apple представила дополнительную информацию о том, как NSO Group использовала уязвимости программного обеспечения устройств пользователей и устанавливала на них троянскую программу Pegasus.

Согласно сообщению, Apple намерена добиться постоянного судебного запрета на использование NSO Group программного обеспечения, услуг и устройств компании. Кроме того, Apple требует возмещения ущерба за нарушение федеральных законов США, а также законов американских штатов.

В сентябре Apple сообщила о выпуске обновления для iPhone 6 и всех более поздних поколений телефонов, а также всех планшетов компании. Оно было призвано устранить уязвимости, которые позволяли вредоносным программам получить контроль над телефоном в обход действий пользователя. Одна из проблем была обнаружена исследовательской группой The Citizen Lab, занимающейся исследованиями в сфере кибербезопасности при университете Торонто в Канаде. Согласно ее информации, именно данная уязвимость, эксплуатирующая недостатки защиты при работе с PDF-файлами, была использована израильской компанией NSO Group при создании шпионской программы Pegasus.

The Citizen Lab утверждает, что уязвимость давала возможность получить контроль не только над телефонами и планшетами, но и над компьютерами Apple, работающими на операционной системе MacOs. Исследователи утверждают, что уязвимость была известна хакерам с февраля 2021 года и с этого времени могла использоваться в их целях.

В июле интернет-сайт Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты журналистского расследования, согласно которым ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.