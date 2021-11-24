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В Счетной палате заявили, что темпы восстановления экономики России замедляются

По данным ведомства рост экономики может составить 4,2%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская экономика восстанавливается, но темпы восстановения замедляются. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"В III квартале 2021 года российская экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись, динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации", - отмечает Счетная палата.

По данным ведомства рост экономики РФ может составить 4,2%.

"По оценке Минэкономразвития России, за девять месяцев 2021 года российская экономика показала рост на 4,6 %, превысив допандемическое значение. Минэкономразвития России в среднесрочном прогнозе на 2022 - 2024 годы ожидает, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2 %, что, с учетом текущей статистики, представляется вполне достижимым значением", - отмечает ведомство.

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