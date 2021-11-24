Байден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в США

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Решение США и ряда других государств высвободить часть нефти из своих стратегических резервов со временем поможет снизить стоимость бензина на американском рынке. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной экономической ситуации в стране.

"Хотя наши совместные усилия не помогут решить проблему высокой стоимости бензина мгновенно, изменения последуют. На это потребуется время, но еще немного, и вы увидите снижение стоимости бензина <...>. В более долгосрочной перспективе мы уменьшим нашу зависимость от нефти по мере перехода на чистые источники энергии", - сказал он.

Байден выразил уверенность в том, что США преодолеют проблемы, связанные с высокой стоимостью бензина. "Но это не значит, что мы должны просто ждать, когда они сами упадут, - подчеркнул он. - Вместо этого мы принимаем меры".

Кроме того, американский лидер заверил, что повышение стоимости топлива не стало результатом мер его администрации, направленных на переход к использованию чистых источников энергии. "Мои усилия по борьбе с изменением климата не повышают стоимость бензина", - отметил он.

Во вторник Белый дом сообщил о решении Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Американские власти рассчитывают, что это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавируса. Как отмечалось, Вашингтон ожидает, что вместе с США часть нефти из резервов выпустит ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.