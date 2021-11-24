Путин обсудит с кабмином обеспечение уровня зарплат ряда категорий бюджетников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с правительством обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

С докладом выступит министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. В обсуждении также примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

О зарплатах бюджетников

В феврале 2021 года тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании Путина с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что майский указ "никто не отменял" и "все его положения обязательны к исполнению".

Президент заявил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, и, осуществляя контроль за ситуацией, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста, "а не только усредненные показатели". При этом он признал, что "без проблем не бывает", но подчеркнул, что возникающие трудности необходимо "постоянно анализировать".

Путин попросил правительство и представителей субъектов РФ "крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", признав, что это непростая работа, но ее необходимо выполнить. Глава государства также поручил "отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений".

Двойное и непрозрачное толкование параметров при начислении зарплат бюжетникам недопустимо, а сама методика исчисления нуждается в совершенствовании, заявил тогда Путин.