Вице-президент Бразилии признал ответственность за ошибки в борьбе с вырубкой в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау взял на себя ответственность за недостаточную координацию межведомственных усилий по борьбе с незаконной вырубкой экваториальных дождевых лесов Амазонии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции во вторник.

"Если вам нужен виновный, то это я. Не буду говорить, что это министр А, министр Б или министр В. Я не сумел осуществить координацию и интеграцию [работы] так, чтобы все работало", - приводит слова политика, возглавляющего Национальный совет по Амазонии, издание "Антагониста".

"В первой фазе операций, которая завершилась в апреле текущего года, не было настоящей интеграции работы между вооруженными силами и природоохранными ведомствами. ВС окружали [черных лесорубов], конфисковывали оборудование, но сотрудников, которые имели бы полномочия накладывать штрафы, не было", - пояснил замглавы государства.

18 ноября бразильский Национальный институт космических исследований (INPE) сообщил, что площадь вырубленных за год экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии увеличилась на 13 235 кв. км. Это почти на 22% больше по сравнению с данными за 2020 год, когда было уничтожено 10 851 кв. км леса.

Комментируя эти данные в ходе пресс-конференции о результатах климатического саммита СОР26 в Глазго, министр окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте назвал их неприемлемыми и пообещал предпринять "более убедительные" действия для борьбы с незаконной вырубкой влажных тропических лесов Амазонии.