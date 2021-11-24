Байден уверен, что высокие цены на бензин стали проблемой во всем мире

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Высокая стоимость бензина стала проблемой не только в США, но и во всем мире. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной экономической ситуации в стране.

"Высокие цены на бензин - это проблема. Не только здесь, в США, но и по всему миру. Стоимость бензина достигла недавно рекордных показателей в Европе и Азии. Во Франции в конце прошлого месяца она составила примерно 7 долларов за галлон (порядка 3,7 литра - прим. ТАСС), в Японии - около 5,5 доллара за галлон", - сказал он. По словам Байдена, в США средняя цена на бензин составляет около 3,4 доллара за галлон.

Однако, по мнению американского лидера, в прошлом бывали и более значительные скачки цен. "Только в прошлом десятилетии. Мы наблюдали это в 2012 году, когда цена на бензин побила отметку 3 доллара 90 центов. Мы видели это в 2014 году, когда она составила 3 доллара 69 центов", - пояснил Байден. "Суть в том, что мы всегда проходим через эти всплески. И мы собираемся преодолеть и этот тоже. Надеюсь, быстрее", - добавил он.