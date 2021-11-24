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"Зеленые" ФРГ назвали неприемлемыми новые санкции США против "Северного потока - 2"

До сих пор партия выступала против реализации проекта

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90"/"зеленые", которая до сих пор выступала против реализации проекта "Северный поток - 2" и, как ожидается, войдет в следующее правительство ФРГ, считает неприемлемыми новые американские санкции в отношении газопровода.

"Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока - 2", - заявил во вторник эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур агентству Reuters. "Именно мы, "зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", - отметил он. "Трубопровод ["Северный поток - 2"] был и остается ошибочным германским решением, но не американским [решением]", - добавил Нурипур.

Подобных заявлений со стороны "зеленых" до сих пор не звучало. При этом, как ожидается, уже в среду будет представлен коалиционный договор, а в следующем правительстве ФРГ члены партии могут возглавить МИД и новое министерство экономики и климата.

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