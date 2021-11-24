"Ъ": лотерейная компания хочет через суд вернуть свое приложение в Google Play

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Технологическая компания "Центр", занимающаяся распространением государственных лотерейных билетов, обратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием вернуть свое официальное приложение "Столото" в магазин Google Play, ранее удаленное оттуда в одностороннем порядке. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск ТК "Центр" против Google был направлен в Арбитражный суд Москвы 3 ноября 2021 года, значится в материалах картотеки. Компания потребовала признать незаконным односторонний отказ от исполнения договора и обеспечить допуск приложения "Столото" к распространению в Google Play, однако, по определению суда, дело оставлено без движения до 6 декабря. В то же время, как уточняет издание, в AppStore есть приложение "Столото".

В ТК "Центр" рассказали "Коммерсанту", что Google систематически отказывает в размещении и блокирует аккаунт "Столото", ссылаясь на свою политику в отношении азартных игр. Кроме того, как сообщают в ТК "Центр", в Google Play присутствуют похожие на "Столото" пиратские приложения, из-за которых пользователи становятся жертвами мошенников, что подрывает доверие к государственным лотереям.

В Google не ответили на запрос "Коммерсанта".