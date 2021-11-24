Эксперт: задействование нефтяного резерва США окажет незначительное влияние на рынок

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Решение администрации президента США Джо Байдена задействовать американский стратегический нефтяной резерв окажет незначительное влияние на инфляцию и цены на углеводороды на мировом рынке. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корр. ТАСС Дентон Синквеграна, главный аналитик по нефтяной отрасли в базирующейся в США Информационной службе по ценам на нефть (Oil Price Information Service, OPIS), которая является одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся анализом энергетического рынка.

Белый дом ранее сообщил, что задействует 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов США. Вашингтонская администрация ускорит попадание на рынок 18 млн баррелей из указанного количества. Оставшиеся 32 млн баррелей будут направляться дополнительно на рынок в течение января - апреля 2022 года. Речь идет о крупнейшем за всю историю США задействовании объемов нефти из резерва. Как ожидается, вместе с США свои стратегические резервы распечатают и несколько других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

"Судя по реакции рынка, [данное решение] крайне слабо повлияло на сдерживание [роста мировых] цен [на нефть]. При этом цены все еще на 6-7 долларов ниже своих максимумов конца октября", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что "в ближайшей перспективе, скорее всего, не будут иметь большого значения" те 32 млн баррелей нефти, которые компании получат от государства взаймы и обязаны будут вернуть в полной мере с учетом надбавок.

Синквеграна не стал соглашаться с экспертами, которые считают, что решение администрации США отодвигает проблему поставок нефти на мировой рынок на более поздний срок. "Начали появляться разговоры о том, что в первом квартале [2022 года] будет избыток предложения [нефти на рынке]. Рост числа случаев заражения коронавирусом в Восточной Европе, локдаун в Австрии приводят к обеспокоенности вокруг спроса, что может ускорить возврат к профициту", - указал аналитик. "Но в целом это заявление [о задействовании резерва] мало что делает для облегчения проблем с поставками и снижением цен [на нефть]", - заключил он.

Стратегический нефтяной резерв США является крупнейшим в мире. Его объем на данный момент составляет около 609 млн баррелей, при этом хранилища рассчитаны примерно на 714 млн баррелей.