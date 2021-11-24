"Известия": автомобили с пробегом обошли новые авто по числу запросов на кредит

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Автомобили с пробегом впервые обошли новые автомобили по количеству заявок на кредит. В допандемийную эпоху наблюдалась противоположная тенденция, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Издание отмечает, что в октябре 2021 года для приобретения подержанных машин было подано 402,8 тыс. заявок на кредит, для покупки новых автомобилей - 328,6 тыс. запросов. В то же время в марте 2020 года количество запросов на кредитование покупки новых автомобилей превышало спрос на кредиты для подержанных авто в 3,5 раза.

Как рассказал газете директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, переориентация клиентов на рынок подержанных автомобилей связана с дефицитом комплектующих, который привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами. Волков также уточнил, что многие банки до недавнего времени не предлагали кредиты на подержанные автомобили.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто пояснил изданию, что дефицит автомобилей спровоцировал рост цен не только на первичном, но и на вторичном рынке. Он также отметил, что на вторичном рынке уже наблюдается дефицит самых востребованных автомобилей возрастом от трех до семи лет с небольшим пробегом.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в октябре 2021 года снизились на 18,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 126,2 тыс. штук. Всего за период с января по октябрь 2021 года было продано 1,3 млн. автомобилей (+10,5% в годовом исчислении).