Эксперты: миграционный кризис вызвал задержки экспортных поставок России в ЕС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пробки из фур на границе Белоруссии и Польши, вызванные миграционным кризисом, привели к задержкам не только в поставках европейских товаров в Россию, но и в доставке экспортной продукции РФ в Европу. Об этом сообщили ТАСС эксперты и представители международных логистических компаний.

"Возникший кризис уже привел к задержкам не только в поставках европейских товаров в Россию, но и в доставке экспортной продукции российских предприятий европейским потребителям", - рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) вице-премьеру Андрею Белоусову сообщала, что на КПП "Бобровники" на границе с Польшей образовались пробки из российских фур длиной более 25 км. По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, на КПП "Берестовица" (сопредельный с КПП "Бобровники") на момент написания текста в очереди находились 400 грузовиков. В КСИИ (в него входят такие конгломераты как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever и другие) отмечали, что транспортный коллапс на КПП с Польшей ведет к нарушению поставок и может вызвать рост цен, в том числе на товары первой необходимости.

Время ожидания в очереди

В АСМАП отметили, что проблемы сохраняются не только в этом пункте пропуска ("Бобровники"), а практически на всем периметре государственной границы Белоруссии. При этом время ожидания в очереди на пересечение границы с Польшей или Литвой достигает двух суток и более. В ассоциации подчеркнули, что пока ситуация очень сложна, но не критична.

"Действительно, ситуация с движением грузового автомобильного транспорта на границе между Белоруссией и Польшей сейчас очень непростая. Те погранпереходы, которые продолжили работать, приняли на себя весь автомобильный трафик. В результате в очередях на выезд из Белоруссии в Польшу нужно простоять не менее двух суток", - рассказал ТАСС руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в РФ Иван Головко.

По его словам, примерно такая же ситуация наблюдается и в обратном направлении. Головко подчеркнул, что страдают перевозки товаров в таких сегментах, как фармацевтика, FMCG, оборудование и упаковка. Особо следует отметить товары сезонного спроса, которые везут в это время, в частности, некоторые продукты питания и их компоненты, игрушки, подарки и другие.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина рассказала, что со стороны польской границы, по данным веб-камер на понедельник, 22 ноября, очередь составляла не менее 23 часов, но цифры традиционно менялись в течение дня.

"В период ажиотажа, особенно в высокий предновогодний сезон, такие проблемы с логистикой особенно чувствительны. Более того, фуры выстраиваются в огромные очереди, чтобы въехать в ЕС. На границе Белоруссии очереди превышают 400 грузовиков, что удваивает время простоя транспорта и еще больше усиливает дефицит предложений на транспортном рынке", - отметила Федоткина.

Об альтернативных объездных маршрутах

В АСМАП отметили, что в крупнейшем автомобильном пункте пропуска на российско-латвийской границе "Бурачки" в настоящее время проводится реконструкция. Увеличение нагрузки на него может привести к образованию огромных очередей и длительным простоям.

Кроме того, "проезд по более протяженному маршруту через Латвию и Литву требует более значительных затрат на оплату топлива, на проезд по платным дорогам и других", - добавили в ассоциации.

По словам Ивана Головко из Kuehne+Nagel, транспорт, который поехал через пункты пропуска стран Балтии, также способствует образованию заторов. "Это приводит к серьезным задержкам при подаче транспорта под загрузку, а также к перебоям в поставках товаров. Ситуация имеет накопительный эффект, поскольку спрос в конце года всегда достаточно высокий", - добавил он.

Помимо этого, водителей на границе тестируют на наличие коронавирусной инфекции. В случае ее обнаружения водителя не пропускают, а заменить выпадающую рабочую единицу крайне сложно.

"Мы на данный момент рассматриваем варианты альтернативных маршрутов, которые, возможно, будут задействованы, хотя с точки зрения цены и не являются оптимальными. Например, это паром Германия - Финляндия и паром в Санкт-Петербург", - отметил Головко.

Ситуация усугубляется тем, что провозные емкости на Балтике невелики, транзит через Украину не всегда возможен, а дальнейший переток транспорта из Белоруссии в страны Балтии может создать заторы и там.

По словам Ольги Федоткиной из СЭЛ, маршрут Москва - Берлин составляет около 1800 км, а через Прибалтику - более 2100 км. Проезд одного грузового транспортного средства по альтернативному пути в нормальных условиях увеличивает затраты не менее чем на 300 евро, а при возникновении ажиотажа в предновогодний сезон затраты увеличиваются в разы.

Причины заторов

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Белоусов поручил ведомствам рассмотреть обращение представителей бизнеса, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), относительно негативной ситуации с доставкой европейских грузов в РФ. Позднее Минтранс РФ заявил, что министерство проработает вопрос с доставкой европейских грузов в Россию с причастными ведомствами.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.