Индекс японской биржи Nikkei немного снизился на фоне решения продать нефть из резервов

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в среду незначительно снизился на фоне решения США, Японии и ряда других стран продать часть нефти из стратегических резервов для стабилизации цен на этот вид сырья.

Что будет с нефтью в 2022 году и далее

Обреченная дорожать? Что будет с нефтью в 2022 году и далее

Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по состоянию на 09:25 (03:25 мск) снизился на 0,46% по сравнению с уровнем 22 ноября, до 29 637,92 пункта. Во вторник биржи в Японии не работали из-за государственного праздника.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,14%, до 2 039,91 пункта.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию. На фоне этого цены на нефть на Токийской товарной бирже в среду выросли до максимума за две недели.