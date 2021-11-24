Индекс японской биржи Nikkei немного снизился на фоне решения продать нефть из резервов

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в среду незначительно снизился на фоне решения США, Японии и ряда других стран продать часть нефти из стратегических резервов для стабилизации цен на этот вид сырья.
Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по состоянию на 09:25 (03:25 мск) снизился на 0,46% по сравнению с уровнем 22 ноября, до 29 637,92 пункта. Во вторник биржи в Японии не работали из-за государственного праздника.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 0,14%, до 2 039,91 пункта.
США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию. На фоне этого цены на нефть на Токийской товарной бирже в среду выросли до максимума за две недели.