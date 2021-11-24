"Зеленые" в Германии довольны договоренностями по климату на коалиционных переговорах

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90"/"зеленые" удовлетворена договоренностями в области защиты климата, достигнутыми в рамках коалиционных переговоров, проводимых Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "зелеными" и либеральной Свободной демократической партией (СвДП) о формировании будущего правительства. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на ее представителей.

В партии пояснили, что коалиционный договор должен показать, что защита климата будет затрагивать все области как сквозную проблему - от дорожного движения, промышленности и строительства до сельского хозяйства. Согласно сообщениям участвующих в переговорах представителей партии "Союз-90"/"зеленые", использование возобновляемых источников энергии ветра и солнца должно быть значительно расширено, чтобы добиться более быстрого поэтапного отказа от угольной энергетики - де-факто к 2030 году. По действующим планам Германия намерена осуществить выход из угольной энергетики самое позднее к 2038 году.

Кроме того, как заметили представители "зеленых", к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в стране должна вырасти до 80%. Вместе с тем 2% территории страны необходимо выделить для развития береговой ветроэнергетики. Мощность ветровой энергии на море будет увеличена как минимум до 30 гигаватт к 2030 году. При этом подчеркивается, что в целом в 2030 году 50% тепла будет производиться без ущерба для климата.

Таким образом, благодаря новым мерам Германия будет двигаться в направлении достижения цели Парижского соглашения по климату - удержать повышение среднегодовой температуры на планете к 2100 году в пределах 1,5 градуса Цельсия от доиндустриального уровня. А "это было важно для "зеленых", пишет DPA.

В течение последних нескольких дней Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) вели коалиционные переговоры о формировании нового правительства. Ожидается, что в среду партии официально представят проект коалиционного договора, который впоследствии ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ.