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"Известия": производители игрушек предложили отменить запрет на использование вторсырья

Ограничение негативно влияет на развитие отрасли в России, сообщила газете глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила поправки к техническому регламенту "О безопасности игрушек", направленные на отмену запрета на производство игрушек из переработанных материалов. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу АИДТ Антонину Цицулину.

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Как рассказала Цицулина изданию, запрет на производство детских товаров из вторсырья был введен еще в 2009 году. Сейчас данное ограничение негативно влияет на развитие отрасли в России, потому что уменьшает перечень продукции, которую международные производители могут продавать на российском рынке, подчеркнула она. Кроме того, ограничение мешает российским производителям участвовать в процессах развития зеленой промышленности замкнутого цикла. "Это бьет по интересам бизнеса, который не может включиться в решение экологических проблем. Конечно, это отражается и на потребителях: ограничение закрывает для зарубежных компаний возможность вывести на российский рынок не только обычные игрушки, но и инновационные. Например, из биопластика", - отметила глава АИДТ.

Предложение о снятии запрета уже рассмотрено рабочей группой ЕАЭС, после чего каждая страна-участница должна сформировать свою позицию относительно этого предложения, а затем проект поправок будет вынесен на публичное обсуждение, уточнила Цицулина. Она добавила, что Белоруссия выступила против поправок из-за обеспокоенности безопасностью продукции из переработанных материалов.

В середине ноября АИДТ начала исследование игрушек таких брендов, как IKEA, Lego, Mattel, из переработанных материалов для доказательства их безопасности. По результатам исследования товаров из вторсырья будет принято решение о корректировке действующих требований, сообщили "Известиям" в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В Минпромторге изданию отметили, что проект изменений еще не вынесен на публичное обсуждение и может быть скорректирован.

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