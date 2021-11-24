Якутия подписала соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" о развитии туринфраструктуры

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Соглашение по развитию туристической инфраструктуры подписали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, сообщила в среду пресс-служба правительства Якутии.

"У Якутии огромный туристический потенциал, и сотрудничество с корпорацией поможет ускорить его реализацию. Вместе с корпорацией мы, в первую очередь, определим приоритетные направления в развитии туризма. Приступим к разработке мастер-планов туристских территорий, что позволит значительно расширить круг инвесторов. Конечной целью нашего сотрудничества должен стать качественный и конкурентоспособный на российском и международном рынках туристский продукт и комфортные условия для отдыха в нашем уникальном регионе", - привели в сообщении слова Николаева.

Уточняется, что корпорация и регион сформируют график разработки мастер-плана развития туристско-рекреационных кластеров (ТРК) региона. В документ включены восемь проектов ТРК - "Лена", "Оймякон - Полюс Холода", "Амга", "Российский Север Арктики", "Верхоянье", "Юрта мира", горнолыжный комплекс "Лебединый", а также гостиничный комплекс категории "4 звезды" на 180 мест в Якутске.

"Разработка мастер-планов кластеров в рамках сотрудничества с корпорацией "Туризм.РФ" позволит перейти на новую стадию работы над проектами, даст возможность качественно упаковать проекты для дальнейшего привлечения инвесторов, подачи заявок для получения федерального софинансирования", - добавили в пресс-службе.

Якутия предлагает туристам около 300 различных турпродуктов по различным видам туризма: экологического, промышленного, делового, этнографического, экстремального, сельского и научного. До 2019 года число туристов, въезжающих в республику, постоянно росло и превышало отметку в 200 тыс. человек в год. С учетом пандемии въездной поток уменьшился, при этом отмечается тенденция к увеличению количества отдыхающих внутри региона.