Омская область направит более 400 млн рублей на компенсации животноводам затрат на корма

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области направят до конца 2021 года более 400 млн рублей на компенсацию животноводам затрат на закупку кормов, выросших в цене из-за засушливого лета и увеличения цены на зерновые и масличные культуры. Об этом сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"У нас на последние два месяца года получилось более 400 млн рублей поддержки. Это 326 млн рублей, выделенных федерацией и областью на молочное животноводство, и еще 80 млн рублей, выделенных регионам птицеводам и свиноводам, которые также находятся в непростой ситуации из-за роста цен на корма", - рассказал Дрофа.

По его словам, в целом ситуация с кормами остается напряженной, но компенсация аграриям части расходов на корма поможет им продержаться зиму и сдержать рост цен на сельхозпродукцию. "Это сбалансирует себестоимость и позволит нашим животноводам оставаться конкурентоспособными на рынке. А с начала следующего года, надеюсь, будут выделены еще средства для их поддержки", - добавил министр.

По его словам, сильнее всего в Омской области выросли в цене не зеленые корма, урожай которых второй год подряд из-за сильной засухи оставляет желать лучшего, а высокоэнергетические концентраты, производимые из масличных культур. "Эти культуры сильно выросли в цене, что сразу сказалось и на стоимости кормов", - пояснил Дрофа.

Аналогичная ситуация сложилась и с кормами из зерновых культур. В 2021 году их урожай более чем на 90% состоит из продовольственной пшеницы третьего-четвертого класса. Из-за этого стоимость фуражного зерна почти сровнялась с хлебопекарной, чего ни разу не наблюдалось в последние годы.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году там было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна. Засуха летом 2020 года не позволила омским аграриям собрать запланированный урожай кормовых культур. В 2021 году площадь посевов кормовых культур была увеличена на 25%, но засушливые явления помешали восполнить запасы кормов.