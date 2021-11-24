СМИ: Китай может пойти навстречу США в вопросе нефти, но будет учитывать свои интересы

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай может ответить на призыв США и продать часть запасов нефти из своих резервов, однако будет делать это с учетом собственных интересов, а не слепо следуя требованию американской стороны. Об этом в среду пишет газета Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Китай мог бы помочь США обуздать растущие цены на нефть и опасения инфляции и в качестве одолжения американской стороне высвободить нефть из своих резервов, пишет издание. Однако, отмечает оно, США должны оказать ответную услугу, содействуя улучшению условий китайско-американского сотрудничества, в частности воздерживаясь от необоснованного давления и подавления Китая в тех областях, где они не нуждаются в его помощи. Как отмечается в материале, эксперты ожидают, что на этот раз Китай может оказать помощь, учитывая, что снижение мировых цен на нефть принесет пользу и китайскому бизнесу. Однако они отметили, что КНР будет высвобождать нефть из запасов с учетом собственных экономических потребностей, а не просто слепо следуя "требованиям Соединенных Штатов".

"Это один из аспектов, где КНР и США могут сотрудничать, поскольку падение мировых цен на нефть также пойдет на пользу Китаю как крупному импортеру нефти", - приводит газета слова заместителя председателя Китайского общества исследования вопросов ВТО Хо Цзяньго. По его словам, "учитывая трения между двумя странами, Китай не обязан помогать США". "Однако мы можем обдумать, что КНР должна поставить на первое место - собственные экономические интересы или споры двух стран", - добавил эксперт.

Как пишет Global Times, эксперты подчеркнули, что в случае предоставления помощи Китаем он будет делать это в своем собственном темпе и в пределах своих возможностей, а не просто следовать просьбам США. Как сказал директор Центра исследований энергетической экономики КНР при Сямэньском университете Линь Боцян, Китай должен проявлять осторожность в вопросе высвобождения нефти из своих запасов в ответ на запрос США. "Мы должны ставить во главу угла наши собственные интересы", - подчеркнул он.

В свою очередь специализирующийся на исследованиях США сотрудник Академии общественных наук Китая Люй Сян в интервью Global Times отметил, что КНР могла бы оказать помощь путем высвобождения нефти из резервов, однако масштабы этой помощи будут ограничены, поскольку Китай не является крупным экспортером нефти.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других государств, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.