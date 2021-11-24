Культурный кластер в Кемерове позволит создать 1,2 тыс. рабочих мест

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Открытие Сибирского кластера искусств, который до конца 2023 года должен быть построен в Кемерове, позволит создать 1,2 тыс. рабочих мест в сфере культуры. Об этом в среду сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем бюджетном послании.

"Кемерово - один из четырех городов в России, где по поручению президента создается культурно-образовательные, театрально-концертные и музейно-выставочные комплексы. Здесь будет работать 1,2 тыс. человек. Благодаря этим объектам мы сможем привлечь в Кузбасс высокопрофессиональные кадры, создать условия для развития наших детей, жителям региона и всей Сибири. Здесь будет доступно современное и классическое искусство", - сказал Цивилев.

Первые объекты кластеры были введены в эксплуатацию в ноябре текущего года. После новогодних каникул обучение в новых зданиях начнут учащиеся Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы (ЦМШ), со следующего учебного года начнет работать Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, здание которого еще достраивается на площадке культурно-образовательной части кластера.

Сибирский кластер искусств в Кузбассе будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках в Ленинском и Центральном районе Кемерова соответственно. В музейно-театральный комплекс войдут филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея, они будут сданы к концу 2023 года. Образовательная часть кластера состоит из нескольких зданий, которые планируется сдать в 2021-2022 гг. В них разместятся филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, школа креативных индустрий, общежитие и интернат для учеников, общеобразовательная школа.

Кроме Кемерова, новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены также во Владивостоке, Калининграде и Севастополе к 31 декабря 2023 года.