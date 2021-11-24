Бизнес предложил снимать различные ограничения с компаний за работу с QR-кодами

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что для бизнеса, который соблюдает все требования, нужно в ответ снять ограничения по заполняемости залов, времени работы, "использовать единые санитарные нормы", а также предоставить поддержку. Он также рекомендует сделать льготные кредиты под 3% годовых невозвратными в случае сохранения занятости, как это предусматривалось предыдущей программой ФОТ 2.0 (в рамках нее кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников).

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Снятие ограничений по заполняемости коммерческих объектов и по времени работы может служить отличным стимулом и поощрением для тех сфер бизнеса, где применяется система QR-кодов. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и эксперты.

Президент "Опоры России" Александр Калинин также назвал самой лучшей поддержкой для работающих по QR-кодам предпринимателей снятие в регионах ограничений по времени работы и заполняемости залов. "Если весь персонал вакцинирован, к примеру, в кинотеатре - в контактные зоны если допуск только по QR-кодам, то почему тогда должна быть 50-процентная заполняемость? То же самое касается фитнес-центров. То есть, если мы переходим на такие ограничения, то зачем вводить дополнительные? <…> Это хотя бы позволит людям компенсировать падение выручки, работая в нормальном режиме по времени, по заполняемости", - сказал он.

Возможная компенсация затрат

Государство могло бы компенсировать расходы, которые несет бизнес, чтобы наладить систему QR-кодов, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. "Мы оценивали в пятницу, очень плотно общались с регионами: ориентировочная стоимость (объем расходов на проверку бизнесом QR-кодов, - прим ТАСС) уже сейчас, с программным обеспечением - это 50-60 тыс. рублей. То есть, это существенные затраты на то, чтобы поставить человека, который будет проверять все эти QR-коды. Первое, что самое простое и понятное - это, допустим, субсидия государства", - сказала она. В сумму, помимо зарплаты сотрудника и приобретения ПО, закладывается также закупка оборудования, отметила Дыбова.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева также считает важными целевые выплаты для предпринимателей. "Необходимые компенсационные меры: субсидии для арендодателей, которые предоставляют скидку, или арендные каникулы фитнес-клубам. Ведь наиболее значимый аспект финансовой нагрузки, упавшей на фитнес-индустрию - арендные платежи", - сказала она, подчеркнув, что затраты на аренду составляют до 30% от всех расходов фитнес-клуба.

Согласно результатам опроса АОФИ, проведенного среди 250 участников отрасли, 60,4% респондентов не смогли договориться с арендодателем о послаблениях. Успехов в диалоге достигли 39,6% предпринимателей, отметили в пресс-службе ассоциации.

Послабления

Вводя QR-коды, есть необходимость учитывать специфику некоторых отраслей бизнеса, считают в московском городском отделении "Опоры России". Есть ряд сегментов с низкой социальной контактностью, к примеру автосервисы, автомойки, шиномонтажи, бытовые услуги, в числе которых различные виды ремонтных работ (металлоремонт, ремонт обуви, бытовой техники и др.), услуги химчисток и прачечных, отметили там. Председатель совета московской "Опоры России" Дмитрий Несветов полагает, что не стоит сильно ограничивать доступ жителей к объектам непродовольственной торговли товарами, "которые потенциально можно приравнять к товарам первой необходимости", вроде детских товаров, средств гигиены и зоотоваров.

"Мы будем просить правительство Москвы рассмотреть возможность вывести их и ряд аналогичных бизнесов из-под действия нормативно-правовых актов города Москвы, которые будут определять перечень объектов с обязательным применением QR-кодов", - сказал Несветов, чей комментарий приводит пресс-служба.