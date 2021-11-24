Исследование: маркетплейсы стали самым распространенным каналом продаж для самозанятых

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Маркетплейсы стали самыми популярными каналами продаж среди самозанятых. Об этом сообщается в результатах совместного исследования маркетплейсов "AliExpress Россия", Ozon и Wildberries, проведенного в октябре 2021 года методом онлайн-опроса среди 1 241 самозанятого продавца российских маркетплейсов.

По данным аналитики, маркетплейсы являются самым распространенным каналом продаж для самозанятых (так ответили 59% опрошенных). На втором месте социальные сети (23%), далее в порядке убывания популярности идут офлайн-продажи (10%) и собственный интернет-магазин (9%). Единицы работают только со своей клиентской базой, на ярмарках или полагаются на сарафанное радио.

Будучи самозанятым, можно работать с маркетплейсом не только в качестве продавца или курьера. Например, самозанятые могут оказывать услуги по ведению магазина для других продавцов - закон этого не запрещает. И сейчас среди опрошенных самозанятых 11% занимаются исключительно оказанием услуг, 61% - только производством товаров, остальные совмещают.

Самозанятым не хватает видов деятельности

Результаты опроса показали, что большая часть самозанятых респондентов (63%) испытывает нехватку разрешенных видов деятельности в рамках данной формы регистрации. 78% хотели бы заняться перепродажей товаров, а 83% хотят, чтобы самозанятым разрешили производить и продавать товары, подлежащие маркировке и сертификации, - сейчас такой возможности у них нет.

Порядка 33% самозанятых сталкиваются с тем, что производимая продукция требует сертификации или декларации, которые нельзя получить в силу статуса самозанятого: например, это касается одежды и других категорий товаров, которые многие изготавливают на заказ, но не могут продавать на онлайн-платформах. А многие испытывают сложности даже с получением отказного письма (оно выдается сертифицирующими организациями в знак подтверждения, что продукция не подлежит обязательной сертификации): не все профильные организации готовы сотрудничать с самозанятыми и выдавать им такие письма.

Самозанятым доступны не все бизнес-услуги

Самозанятые испытывают сложности не только с сертифицирующими органами. Половина (50%) опрошенных отмечают, что им не хватает сервисов, оказывающих различные бизнес-услуги: банковские, логистические, торговые. В частности, у самозанятых есть сложности с получением кредитов, лизингом, автоматизацией выставления счетов, приемом безналичной и бесконтактной оплаты, службами доставки. Также самозанятые сетуют на то, что не все маркетплейсы готовы с ними сотрудничать.

Ограничения по обороту

Большинство самозанятых хотели бы увеличить лимит (71%) по обороту, но мало кто приблизился к границе существующего: 75% опрошенных имеют годовой оборот до 500 тысяч рублей. При этом самозанятые рассчитывают на успех в будущем и хотят, чтобы лимитов по обороту не было вовсе (42%) или чтобы они были выше, чем сейчас: 4,5 млн рублей (14%), 3,5 млн (21%) или 6 млн (23%).

Причины стать самозанятым

Желание работать с маркетплейсом и продавать свои товары онлайн - самая популярная причина для регистрации самозанятости среди тех, кто уже вышел на торговые платформы (ее указали 35% опрошенных). Почти каждый третий (29%) стал самозанятым, чтобы оптимизировать налогообложение. Лишь 9% столкнулись с требованием работодателя по основному или дополнительному месту работы о регистрации самозанятости. Среди других причин стать самозанятым - стремление обелить существующий доход, в том числе дополнительный, найти новый источник дохода или поменять вид деятельности.

Порядка 70% самозанятых зарегистрировали свой статус меньше года назад, а каждый четвертый сделал это уже в период пандемии (от года до двух лет назад). Меньшинство стали самозанятыми после ИП, остальные работали иначе: 64% - по найму, 21% официально не работали.

О самозанятых

Режим самозанятости был законодательно введен в 2019 году. С тех пор в России зарегистрировались 3,2 млн самозанятых (по данным ФНС на конец сентября 2021 года). По закону самозанятые могут оказывать различные услуги (например, через электронные торговые площадки) и продавать товары собственного производства, если они не относятся к категориям, подлежащим обязательной маркировке. Кроме того, оборот самозанятых ограничен 2,4 млн рублей в год.