Время поездки на поезде между Москвой и Адлером к 2030 году сократится до 16 часов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ускорение железнодорожного сообщения на направлении Москва - Сочи, запланированное в рамках новой транспортной стратегии РФ, позволит к 2030 году сократить время поездки из Москвы до Адлера в два раза - до 16 часов.

"Будет обеспечено ускорение железнодорожного сообщения на направлении Москва - Сочи, что приведет к существенному сокращению времени в пути между Москвой и курортами Черноморского побережья (например, на маршруте Москва - Адлер - с 32 часов в 2021 году до 16 часов по итогам 2030 года)", - говорится в проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Также в направлении Север - Юг стратегия подразумевает формирование бесшовного скоростного автодорожного сообщения. Для этого планируется устранить "узкие места" на автодорогах Москва - Ростов-на-Дону - Краснодар и Москва - Санкт-Петербург, а также создание новых автодорожных выходов к Сочи. Например, с 2030 года планируется начать строительство скоростной дороги между Новороссийском и Сочи.

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию с прошлого года. Основными направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. В середине ноября президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину по итогам Госсовета до 20 декабря доработать и утвердить стратегию. При этом на прошлой неделе Минтранс сообщал, что надеется на то, что правительство рассмотрит вопрос утверждения транспортной стратегии 24 ноября.