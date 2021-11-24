На реализацию транспортной стратегии России до 2035 года потребуется более 60 трлн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реализация транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года потребует более 60 трлн рублей. Такие данные приводятся в обновленном проекте стратегии (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Для реализации целей стратегии потребуется (в сопоставимых ценах 2020 года) при базовом сценарии немногим менее 25 трлн рублей бюджетных средств и 38 трлн рублей внебюджетных средств", - отмечается в документе.

Стратегия разделена на базовый и "агрессивный" (оптимистичный) сценарии. В базовом сценарии инвестиции в отрасль вырастут со средних темпов в 2,3% ВВП в 2014-2019 годах до среднего значения в 2,6% в 2021-2024 годах (по подсчетам Минтранса - 13,5 трлн рублей), 2,95% ВВП (или 26 трлн рублей) в 2025-2030 годах и пиковых значений в 3,1% ВВП в 2030 году. С 2031 по 2035 год финансирование должно составить 23 трлн рублей, или 2,7% ВВП.

Для достижения целей стратегии в базовом сценарии необходимо увеличить инвестиции в транспорт с существующих 2,3% ВВП в среднем за 2014-2019 гг. до 3,1% ВВП, что будет соответствовать среднемировому уровню, отмечается в проекте.

"Это минимально потребный уровень инвестиций, достаточный для обеспечения запланированного развития единой опорной транспортной сети и реализации национальных проектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги", стратегических документов инфраструктурных компаний (ОАО "РЖД", государственная компания "Автодор", ФГУП "Росморпорт" и др.)", - говорится в документе.

"Агрессивный" сценарий

На уровень ведущих стран мира транспортную отрасль РФ может вывести "агрессивный" сценарий, предусматривающий рост инвестиций до 4% ВВП к 2025 году.

"Данный сценарий предполагает кратный рост инвестиций в развитие инфраструктуры городских агломераций (рельсовый каркас и автомобильные дороги), реализацию значительного числа дополнительных проектов развития морских портов и подходов к ним", - говорится в документе. При этом в нем отмечается, что оптимистичный сценарий возможен при "значительных темпах роста инвестиций в обеспечивающие отрасли: строительство, производство стройматериалов, машиностроение и прочие".

Прогнозируется, что до 2024 года наибольшая доля инвестиций - почти треть - будет приходиться на железнодорожную отрасль благодаря капиталоемким проектам РЖД. С 2025 по 2035 год наибольшая доля инвестиций придется на автодорожную отрасль (до 33-35%).

"В сумме до 2035 года объем инвестиций составит более 10 трлн рублей на все виды транспорта (городской наземный электрический транспорт, метрополитен, железные дороги в агломерациях, обновление подвижного состава). "Агрессивный" сценарий развития инфраструктуры предполагает достижение 16 трлн рублей инвестиций в этот сектор", - отмечается в документе.

Дорожные фонды

В документе отмечается, что строительство федеральных дорог реализуется за счет наполнения дорожного фонда, федерального бюджета, а также бюджета субъектов РФ и местных бюджетов. По итогам 2019 года расходы дорожного фонда составили 764 млрд рублей.

"Начиная с 2022 по 2024 год объем федерального дорожного фонда будет увеличиваться на сумму, равную 8,4% в 2022 году, 16,7% в 2023 году и 25,1% в 2024 году от прогнозируемого объема средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет от акцизов на нефтепродукты. Данные средства предполагается направить в полном объеме в виде межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" в субъектах Российской Федерации. Таким образом, напрямую в бюджеты субъектов Российской Федерации в период с 2021 по 2024 год будет зачисляться 74,9% доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты, а с 2025 [года] - 100%", - говорится в проекте стратегии.

К 2025 году общий объем федерального и региональных дорожных фондов должен увеличиться до 2,3-2,5 трлн рублей, а к 2030 году - до 2,8-3,0 трлн рублей. "Для выполнения целей стратегии необходимо обеспечить стабильный уровень наполнения дорожных фондов в реальном выражении за счет параметров налогового регулирования и прочих мероприятий, а также приоритизировать расходы дорожных фондов", - предупреждают авторы стратегии.

О стратегии

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию с прошлого года. Основными направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. В середине ноября президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину по итогам Госсовета до 20 декабря доработать и утвердить стратегию. При этом на прошлой неделе Минтранс сообщал, что надеется на то, что правительство рассмотрит вопрос утверждения транспортной стратегии 24 ноября.