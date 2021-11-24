МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Развитие технологий дополненной реальности может привести к снижению спроса на поездки, отмечается в проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года (копия документа есть у ТАСС).

"Ускорение развития технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR, MR) приведет к снижению спроса на пассажирские перевозки. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к долгосрочному переводу взаимодействия сотрудников компаний в онлайн-формат, и дальнейшее развитие цифровых технологий может ускорить этот тренд", - говорится в документе.

Такая вероятность описана к разделе "Технологические риски" стратегии. Наряду с технологиями дополненной реальности авторы также отмечают, что вероятность пересмотра стратегии также может быть вызвана рядом других инноваций на рынке. До 2024 года авторы стратегии ожидают "научно-технологическое развитие в формате преимущественно "поддерживающих" инноваций (в русле существующей научно-технической парадигмы): новые виды подвижного состава, воздушных, морских и речных судов, новые виды специальной техники", а также развитие автоматизированного транспорта и биометрических технологий.

На следующем этапе традиционная асфальтовая дорога будет заменена на "умную дорогу", оснащенную системами измерения и регулирования параметров движения, что усовершенствует систему использования беспилотных автомобилей. Новые материалы увеличат срок службы традиционных дорог на 60%, прогнозируют авторы стратегии.

Далекое будущее

А вот на горизонте 2024-2030 годов могут быть массово запущены поезда на магнитной подушке. Они будут существенно дешевле, чем "Маглев", что приведет к их массовому использованию. В качестве примера приводится китайская разработка, которая в перспективе по скорости может конкурировать и с традиционным, даже высокоскоростным железнодорожным транспортом, и с самолетами. "В РФ научно-образовательным инженерным кластером "Российский Маглев" также ведутся разработки по внедрению технологий магнитной левитации в коммерческую эксплуатацию", - напоминают разработчики стратегии.

Также в стратегии прогнозируется "удешевление технологий строительства вакуумного транспорта (аналог проекта Hyperloop)" и переход на полное управление движением всех транспортных средств искусственным интеллектом (что приведет к увеличению пропускной способности дорог на 50%).

С 2030 по 2035 года разработчики стратегии также учли возможное развитие технологий в транспортном комплексе, включая применение 3-D и 4-D печати (что поможет ускорить строительство крупногабаритных конструкций), и внедрение нейроинтерфейсов-имплантов. Последнее "приведет к переносу функций смартфонов в импланты, обеспечит возможность однозначной идентификации пассажиров и эксплуатирующего персонала, интеграции систем геопозиционирования с имплантами для создания персонализированных транспортных продуктов с учетом технологий индивидуальной мобильности".

Чтобы не отстать от технологических прорывов, планируется корректировать целевые показатели стратегии с учетом приоритетов научно-технологического развития, включая наработки "Автонет", "Маринет", "Аэронет".