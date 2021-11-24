Пассажиропоток на транспорте к 2035 году может составить 540 млн человек в год

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок дальнего следования всеми видами транспорта к 2035 году может составить в России 540 млн человек в год. Это следует из обновленного проекта транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года (копия документа есть у ТАСС).

"К 2035 году ожидается продолжение роста перевозок всеми видами транспорта в результате развития экономики, роста связанности регионов, развития туристских зон", - говорится в тексте проекта.

Так, объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом будет расти со среднегодовым темпом в 1,2% - 2,4%, в зависимости от сценария, и увеличится на 21% - 47% в 2035 году относительно 2019 года, до 141,5-171,3 млн пассажиров при условии государственного субсидирования текущей деятельности, а также за счет развития скоростного и высокоскоростного сообщения.

Объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями будет расти со среднегодовым темпом в 3,1% (соответствует базовому варианту прогноза Международной ассоциации воздушного транспорта) и увеличится на 63% в 2035 году относительно 2019 года, с 128,1 до 219 млн пассажиров.

Объем пассажиропотока автомобильным транспортом будет расти со среднегодовым темпом в 0,2% и увеличится на 3% в 2035 году относительно 2019 года, до 135 млн человек.

Перевозки внутренним водным транспортом могут показать рост на 6% ежегодно от уровня 2019 года, до более чем 2 млн пассажиров в 2035 году при условии реализации мер поддержки отрасли.

О стратегии

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию РФ с прошлого года. Основными направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. В середине ноября президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину по итогам заседания Госсовета до 20 декабря доработать и утвердить стратегию. При этом на прошлой неделе Минтранс сообщал, что надеется на рассмотрение вопроса в правительстве 24 ноября.