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Освобождение застрявших во льдах на Севморпути восьми судов завершили

Осталось освободить 15-16 судов, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проводка застрявших во льдах на Севморпути (СМП) восьми судов завершена, осталось освободить 15-16 судов. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

"По восьми судам задача решена, по оставшимся 15-16 работа идет", - сказал он.

В акватории СМП, где скопилось достаточно большое количество судов, ожидающих своей очереди на проводку, работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота). В пресс-службе ФГУП "Атомфлот" сообщили, что в декабре к проводке судов приступят также головной универсальный ледокол "Арктика" и атомоход "50 лет Победы".

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