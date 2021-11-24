Ростуризм предложил меры для недопущения очередей в аэропортах Египта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани предложила перераспределить пассажиропоток и задействовать дополнительные выходы на посадку в египетских аэропортах для недопущения очередей. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы. Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов. Предложила несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов", - сказала Догузова.

По сообщениям СМИ и многочисленным жалобам туристов, из-за длительного ожидания многие пассажиры опаздывают на свои рейсы и вынуждены покупать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах из-за недостатка посадочных мест в зонах ожидания, отсутствия питьевой воды и несоблюдения социальной дистанции, напомнили в ведомстве.

Эленани сообщил, что участвует в решении проблемы. В частности, сейчас рассматривается возможность изменения графика полетов и увеличения пропускной способности пунктов досмотра в аэропортах египетских курортов. Министр также пообещал способствовать обеспечению комфортных условий для туристов во время ожидания.

В ходе беседы глава Ростуризма поблагодарила Эленани за оперативное реагирование на недавнюю ситуацию с пищевым отравлением российских туристов в одном из отелей Хургады. В частности, египетская сторона приостановила деятельность отеля, в котором произошел инцидент, и провела внеочередные проверки гостиниц и общепита. Кроме того, пострадавшим российским туристам были предоставлены ваучеры на бесплатный отдых в Египте в следующем году.