Власти Екатеринбурга не планируют покупать транспорт по программе развития до 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга не планируют обновлять подвижный состав по программе развития общественного транспорта в городе, рассчитанной до 2026 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"В рамках муниципальной программы запланированы лизинговые платежи по приобретенным в 2020 и 2021 годах автобусам. Приобретение нового подвижного состава в рамках программы не планируется", - сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и обеспечению безопасности дорожного движения в Екатеринбурге с 2022 по 2026 годы планируется потратить 8,6 млрд рублей. Отмечалось, что часть средств предусмотрят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта.

Замглавы Екатеринбурга добавил, что программа предусматривает только развитие транспортной инфраструктуры, в частности установку и замену светофоров, дорожных знаков. При этом власти прорабатывают возможность обновления наземного электрического транспорта с помощью концессии, сроки и объемы планируемой работы он не уточнил. Содействие в обновлении парка городских автобусов, троллейбусов и трамваев также намерены получить с помощью федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".

Согласно параметрам программы развития общественного транспорта Екатеринбурга, нормативный срок службы городских трамваев составляет 18 лет, троллейбусов - 14 лет. На данный момент в срочном ремонте нуждаются как минимум 93 единицы транспорта, при этом ежегодно требуется проводить капитально-восстановительный ремонт не менее 30 автобусов. По информации Бубнова, в городе насчитывается 455 трамваев со средним сроком эксплуатации 35,2 года, 237 троллейбусов - 23,7 года, 498 автобусов - девять лет.