Объем инвестиций в курорт "Красная поляна" составит 40 млрд рублей за пять лет

ТАСС, 24 ноября. Объем инвестиций в горный курорт "Красная поляна" составит 40 млрд рублей в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский в ходе пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Большая инвестиционная программа предстоит впереди. Сумма инвестиций увеличится до 40 млрд рублей на ближайшие пять лет. Это восемь проектов разного характера, это новые отели, это новые сервисы", - сказал Круковский, уточнив, что в прошлые годы объем инвестиций составил 5 млрд.

Он уточнил, что, в частности, уже в следующем году на курорте откроется один из наиболее оснащенных медицинских центров на юге России. Кроме того, в планах открытие горнолыжной школы-интерната, развитие спорта высоких достижений.

Горный курорт развлечений "Красная Поляна" расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. Зимой работают около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.