Остановить "Северный поток — 2". Какие санкции США вводили в отношении газопровода

Власти США ввели очередные санкции в отношении "без пяти минут" запущенного российского проекта "Северный поток — 2". Ограничительные меры коснулись базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. В Вашингтоне пообещали продолжить вводить санкции против газопровода, хотя ранее президент США Джо Байден признавал , что это не поможет остановить проект. Вспоминаем, какие еще санкции США вводили в отношении "Северного потока — 2", а также чем объясняли эти шаги.

Проект "Северный поток — 2" — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод, укладка которого началась в 2018 году, удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторяет. Оператором проекта стала компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". К настоящему времени трубопровод завершен и ожидает запуска.

Как отмечается на сайте американского Минфина, нынешние санкции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA), который американские власти приняли в 2019 году, чтобы помешать строительству газопровода.

Администрация Дональда Трампа выступала резко против это проекта, опасаясь, что он усилит контроль России над поставками энергоресурсов в Европу и сократит спрос на американский сжиженный газ. Первые санкции в отношении "Северного потока — 2" США ввели в декабре 2021-го и с тех пор периодически продолжают принимать ограничительные меры. Россия и некоторые европейские лидеры регулярно осуждают эти шаги и расценивают их как попытку вмешиваться в энергетическую политику Москвы и Брюсселя.

Какие санкции вводили США

Декабрь 2019 года. Вашингтон решил начать вводить санкции в отношении "Северного потока — 2". Президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год, который запретил строительство газопровода и обязал администрацию наложить ограничительные меры на "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Это дало американским властям возможность принимать различные ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний.

Вашингтон решил начать вводить санкции в отношении "Северного потока 2". Президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год, который запретил строительство газопровода и обязал администрацию наложить ограничительные меры на "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Это дало американским властям возможность принимать различные ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. Июль 2020 года. Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Законодатели ужесточили уже действующие ограничения в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Оператор проекта — компания Nord Stream 2 — заявил, что эти меры затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. 11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении российских газопроводов.

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Законодатели ужесточили уже действующие ограничения в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Оператор проекта компания Nord Stream 2 заявил, что эти меры затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. 11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении российских газопроводов. Январь 2021 года. Власти США ввели санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток — 2", и его собственника — компании "КВТ-Рус". Санкции наложили в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Власти США ввели санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток 2", и его собственника компании "КВТ-Рус". Санкции наложили в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня. Февраль 2021 года. США внесли в еще один санкционный список судно "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус". На этот раз судно и собственник подпали под ограничения в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин США не предоставил.

США внесли в еще один санкционный список судно "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус". На этот раз судно и собственник подпали под ограничения в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин США не предоставил. Май 2021 года. Министерство финансов США внесло в черный список три российские организации, связанные с проектом: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". В перечень по строящемуся трубопроводу также добавили компанию ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине. Под санкции США также подпали 13 российских судов, принимающих участие в реализации проекта строительства "Северного потока — 2". Среди них: "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Министерство финансов США внесло в черный список три российские организации, связанные с проектом: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". В перечень по строящемуся трубопроводу также добавили компанию ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине. Под санкции США также подпали 13 российских судов, принимающих участие в реализации проекта строительства "Северного потока 2". Среди них: "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев". Август 2021 года. США ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под российским флагом, в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Минфин страны включил две компании и два судна, а также ряд структур и других судов, против которых уже были ранее введены рестрикции из-за газопровода, в новые черные списки.

США ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под российским флагом, в связи со строительством газопровода "Северный поток 2". Минфин страны включил две компании и два судна, а также ряд структур и других судов, против которых уже были ранее введены рестрикции из-за газопровода, в новые черные списки. Ноябрь 2021 года. Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.

"Северный поток — 2" и Джо Байден

С приходом в Белый дом в 2021 году действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности остановить проект российского газопровода, но в то же время собирался улучшить отношения с Европой, в частности с ФРГ.