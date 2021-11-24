Остановить "Северный поток — 2". Какие санкции США вводили в отношении газопровода

Власти США ввели очередные санкции в отношении "без пяти минут" запущенного российского проекта "Северный поток — 2". Ограничительные меры коснулись базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. В Вашингтоне пообещали продолжить вводить санкции против газопровода, хотя ранее президент США Джо Байден признавал, что это не поможет остановить проект. Вспоминаем, какие еще санкции США вводили в отношении "Северного потока — 2", а также чем объясняли эти шаги.
Проект "Северный поток — 2" — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод, укладка которого началась в 2018 году, удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторяет. Оператором проекта стала компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". К настоящему времени трубопровод завершен и ожидает запуска.
Как отмечается на сайте американского Минфина, нынешние санкции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA), который американские власти приняли в 2019 году, чтобы помешать строительству газопровода.
Администрация Дональда Трампа выступала резко против это проекта, опасаясь, что он усилит контроль России над поставками энергоресурсов в Европу и сократит спрос на американский сжиженный газ. Первые санкции в отношении "Северного потока — 2" США ввели в декабре 2021-го и с тех пор периодически продолжают принимать ограничительные меры. Россия и некоторые европейские лидеры регулярно осуждают эти шаги и расценивают их как попытку вмешиваться в энергетическую политику Москвы и Брюсселя.
Какие санкции вводили США
- Декабрь 2019 года. Вашингтон решил начать вводить санкции в отношении "Северного потока — 2". Президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год, который запретил строительство газопровода и обязал администрацию наложить ограничительные меры на "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Это дало американским властям возможность принимать различные ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний.
- Июль 2020 года. Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Законодатели ужесточили уже действующие ограничения в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Оператор проекта — компания Nord Stream 2 — заявил, что эти меры затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. 11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении российских газопроводов.
- Январь 2021 года. Власти США ввели санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток — 2", и его собственника — компании "КВТ-Рус". Санкции наложили в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.
- Февраль 2021 года. США внесли в еще один санкционный список судно "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус". На этот раз судно и собственник подпали под ограничения в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин США не предоставил.
- Май 2021 года. Министерство финансов США внесло в черный список три российские организации, связанные с проектом: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". В перечень по строящемуся трубопроводу также добавили компанию ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине. Под санкции США также подпали 13 российских судов, принимающих участие в реализации проекта строительства "Северного потока — 2". Среди них: "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".
- Август 2021 года. США ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под российским флагом, в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". Минфин страны включил две компании и два судна, а также ряд структур и других судов, против которых уже были ранее введены рестрикции из-за газопровода, в новые черные списки.
- Ноябрь 2021 года. Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.
"Северный поток — 2" и Джо Байден
С приходом в Белый дом в 2021 году действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности остановить проект российского газопровода, но в то же время собирался улучшить отношения с Европой, в частности с ФРГ.
Несмотря на введение точечных санкций, в мае Вашингтон отказался накладывать ограничения на компанию AG Nord Stream 2 и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии Энтони Блинкена, это решение не отвечало бы национальным интересам США. При этом Вашингтон продолжил применять ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.
Отказ Байдена от наиболее суровых санкций в отношении проекта возмутил политиков в Вашингтоне, которые считают, что нынешняя администрация делает недостаточно для остановки газопровода. В свою защиту президент заявил, что проект уже завершен, а значит, вводить более суровые санкции фактически бесполезно.
По мнению Байдена, больший смысл имело обсуждать с Меркель то, пытается ли Россия якобы шантажировать своими энергетическими ресурсами Украину или кого-то еще. В июле 2021 года Вашингтон и Берлин достигли компромиссного соглашения, что означает, что проект может быть реализован без введения дальнейших санкций в отношении ФРГ. Что касается России, то в Белом доме отметили, что США продолжат "по необходимости" введение санкций в отношении трубопровода. Администрация США обязана регулярно представлять Конгрессу доклады со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", для возможного введения санкций. Как сообщили в Госдепе США, Вашингтон продолжит принимать новые ограничительные меры.
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.
Дмитрий Беляев