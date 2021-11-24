Минфин сообщил, что иностранные страховщики проявляют интерес к выходу на российский рынок

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Иностранные страховые компании проявляют интерес к выходу на российский рынок и в перспективе будут активно выходить на него, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров страхового рынка.

"Принят летом закон по доступу филиалов иностранных страховщиков на российский рынок, но мы понимаем, что закон - это первая стадия. Закон довольно ограничивающий с точки зрения филиалов, но мы видим, что на российский рынок хотят заходить иностранные страховщики. Мы постоянно общаемся с ними, этот рынок им интересен, они видят его высокую маржинальность, неразвитость страхования жизни. В какой-то момент иностранцы будут более активно сюда заходить, и вопрос в том, готовы ли наши страховщики конкурировать на равных условиях с иностранными страховыми компаниями", - сказал он.

Иностранные страховщики из стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО) с 22 августа получили право создавать филиалы и вести страховую деятельность на территории России, условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков.

Для создания филиала к таким участникам рынка предусматриваются требования в виде наличия активов на сумму не менее $5 млрд, а также аккредитации в Банке России. При этом иностранные страховщики должны сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. Согласно законодательству, в открытии филиала компании может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что открытие российского страхового рынка для иностранных компаний позволит усилить конкуренцию в этой сфере и в перспективе упростит условия для привлечения в страну зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с зарубежными страховыми.