Bloomberg: в Турции могут поднять цены на топливо на 10% в связи с падением лиры

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Повышение цен на бензин и дизельное топливо может быть введено в ночь с 24 на 25 ноября из-за падения курса турецкой лиры, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате ослабления национальной валюты цена за 1 литр бензина увеличится на 1 лиру 1 куруш ($0,07), а стоимость 1 литра дизельного топлива на 1 лиру 5 курушей ($0,08).

После данных мер средняя цена литра бензина в Стамбуле составит 9,66 лир ($0,74), а 1 литра дизеля - 9,77 лир ($0,75).

Данные торгов свидетельствуют, что в среду курс турецкой национальной валюты лиры по отношению к доллару США третий день подряд начинает с падения. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду национальная валюта Турции упала до 13,15 за доллар.

Ситуация с турецкой лирой

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ в свою очередь традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением.

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.