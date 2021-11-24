"Контрольный пакет" начал производство маркированной упаковки для молочной продукции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Типография "Контрольный пакет", которая считается одним из крупнейших поставщиков упаковки для молочной продукции в РФ, запустила производство упаковки с кодом маркировки. Об этом в среду сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором маркировки.

"Предприятие полностью готово к маркировке молочной продукции сроком хранения 40 дней и менее. Внедрили у себя на производстве современное экструзионное немецкое оборудование. Мы уже начали поставлять первые промышленные партии нашим клиентам и готовы принимать новые заказы", - пояснил генеральный директор типографии Андрей Щербацкий, слова которого приводит ЦРПТ.

По его словам, такая упаковка существенно упростит процессы выпуска маркированной молочной продукции с коротким сроком годности, маркировка которой станет обязательной с 1 декабря.

"У нас была возможность сопровождать процесс запуска этого решения. Самое важное для оператора в данном случае - качество наносимого кода. Коллеги сделали правильный выбор в сторону лазерного нанесения", - добавили в пресс-службе ЦРПТ.

Компания "Контрольный пакет" производит упаковку для молочной продукции в России, а также поставляет готовую продукцию во все страны ЕАЭС. Производственные мощности типографии позволяют производить 500 тонн в месяц различной упаковки с использованием более 19 единиц современного оборудования.

Маркировка молочной продукции началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее.