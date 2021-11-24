Повышение цен на черную икру и осетровую рыбу в Астрахани не прогнозируется

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Кардинальное повышение цен на черную икру и рыбу осетровых пород в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется. Это связано с увеличением на территории региона числа садковых хозяйств, развивающих товарное осетроводство, а также общим снижением потребительской способности населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

"Сейчас повышение цен на черную икру не отмечается, из-за большого количества садковых хозяйств, которые активно развиваются и дают больший объем продукции и соответственно снижение цены. В связи с этим, цены в предновогодние дни поднимутся, но не кардинально. Плюс еще и снижение спроса у населения ввиду того, что есть общая понятная [финансовая] ситуация", - сказал Маркин.

Как отметил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 30 до 40 тыс. рублей за кг готовой продукции, возможно удешевление или удорожание ценника в зависимости от качества икры и наличия целого ряда других факторов. Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1200 до 1700 рублей в зависимости от ее вида (осетр, белуга, стерлядь и. т. д.) и других качественных характеристик.

Ранее издание РБК со ссылкой на Росстат сообщало, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. рублей за 1 кг. Как подсчитали в издании, за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. Росстат также отмечал повышение цен на красную рыбу в охлажденном и мороженом виде, которые в октябре 2021 года выросли на 16%, с 726,9 до 845,3 рублей за кг.

По данным министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в 2021 году уже получено около 17 тонн пищевой икры осетровых рыб, объем выращенных объектов товарных осетровых составил 1,5 тыс. тонн. На сегодняшний день более 40 предприятий региона развивают товарное осетроводство, основные виды выращиваемых рыб - осетр, стерлядь, белуга, а также их гибриды - бестер (белуга-стерлядь - прим. ТАСС), Ленка (Ленский осетр и калуга - прим. ТАСС) и роло (русско-ленский осетр - прим. ТАСС).

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 200 предприятий региона. На территории области сформировано 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Рыбная продукция из Астраханской области экспортируется в США, страны Европы и Азии.