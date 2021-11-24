Минпромторг поддерживает запрет на экспорт лома драгметаллов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минпромторг поддерживает предложение о запрете на экспорт лома и отходов драгоценных металлов, считая, что это позволит производителям и импортерам техники не платить экологический сбор за утилизацию, заявили ТАСС в министерстве.

"Минпромторг России поддерживает введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Данная мера будет способствовать увеличению загрузки мощностей отечественных аффинажных предприятий и увеличению объемов оборотного металла производств. Считаем, что данный факт окажет благоприятное воздействие на себестоимость оказываемых услуг аффинажных предприятий",- заявили в министерстве.

При этом Минпромторг отмечает, что сейчас производители и импортеры товаров должны самостоятельно обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров в рамках расширенной ответственности производителей, иначе им придется платить экологический сбор. Действующие в РФ производства способны переработать весь образующийся в стране объем отходов и лома драгоценных металлов, однако в настоящий момент сталкиваются с сырьевым дефицитом, считает министерство. "Поэтому у производителей техники есть возможность обеспечивать утилизацию электронного лома внутри страны самостоятельно и не уплачивать экологический сбор", - подчеркнули в Минпромторге.

В министерстве отметили, что объемы выпуска промышленной продукции ежегодно растут. "Принимая во внимание, что металлы, пластик и другие полезные ресурсы являются неотъемлемой частью таких товаров, имеют высокую степень чистоты и достаточно легко извлекаются из таких товаров, следует вывод, что рынок вторичных ресурсов является крайне перспективным и привлекательным. Также необходимо отметить, что лом и отходы драгоценных металлов являются стратегически важными товарами для РФ",- добавили в министерстве.

Как ранее заявили опрошенные ТАСС эксперты, запрет экспорта отходов и лома драгоценных металлов не увеличит загрузку российских аффинажных заводов, так как они не обладают технологиями для переработки того сырья, которое идет на экспорт. Минфин РФ предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев. В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления говорилось, что в настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.