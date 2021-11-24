Малый бизнес с начала года нарастил онлайн-продажи вдвое

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Продажи российских представителей малого бизнеса на Wildberries за 10 месяцев 2021 года выросли до 395,7 млрд рублей. Об этом сообщается в результатах аналитики Wildberries.

"По итогам 10 месяцев 2021 года общие продажи представителей малого и среднего бизнеса на Wildberries выросли на 98% год к году и достигли 395,7 млрд рублей. Продажи самозанятых, которые реализуют на онлайн-площадке различные товары, изготовленные своими руками, за этот период составили 3,3 млрд рублей, на 1221% больше, чем за 10 месяцев 2020 года", - говорится в аналитике.

Лидерами по обороту на Wildberries в январе - октябре 2021 года стали предприниматели из Московского региона (226,6 млрд рублей, +98% год к году) и Санкт-Петербурга (24,2 млрд рублей, +88%), а за пределами двух столиц наибольший оборот продемонстрировали представители МСП из следующих регионов: Ивановской области (12,7 млрд рублей, +123% год к году), Новосибирской области (7,2 млрд рублей, +86%), Краснодарского края (7 млрд рублей, +256%), Свердловской области (6,8 млрд рублей, +140%), Ростовской области (6 млрд рублей, +110%).

Самыми динамичными темпами рос оборот МСП из Камчатского края (+1028% год к году), Бурятии (+756%) и Якутии (+755%), а также Еврейской АО (+568%) и Вологодской области (+498%).

Среди наиболее востребованной у покупателей Wildberries продукции от представителей МСП - одежда от дизайнеров и швей из Ивановской области, продукты питания от фермеров Ростовской области, различные товары для благоустройства дома и дачи от предпринимателей из Нижегородской области, нижнее белье из Краснодарского края, а также посуда и различный кухонный инвентарь от малого бизнеса Новосибирской области.

"Отечественные предприниматели и самозанятые все активнее развивают свои продажи через онлайн-каналы, так как это дает им возможность масштабировать свой бизнес с минимальными инвестициями и без необходимости вкладываться в создание логистической инфраструктуры. В настоящий момент свои товары на Wildberries продают около 400 000 предпринимателей. С начала 2021 года их число увеличилось на 300 000 - это больше, чем за все 17 лет истории компании. Около 90% от общего числа продавцов онлайн-площадки - представители МСП и самозанятые", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.