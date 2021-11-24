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Все социально значимые грузы вывезли из портов Приморья

По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, привлечение дополнительных судов для транспортировки грузов в другие регионы ДФО помогло увеличить суммарную провозную способность флота на 50%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все социально значимые грузы вывезены из портов Приморья, сообщил в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

"По состоянию на сегодняшний день у нас динамика вывоза груза пропорциональна тем судам, которые привлечены. Все социально значимые грузы, которые находились на морских терминалах Приморского края, вывезены, те, которые поступают - незамедлительно отгружаются в направлении их портов. Если форс-мажор нам не помешает, то мы выполним взятые на себя обязательства до конца месяца", - сказал он, добавив, что привлечение дополнительных судов для перевозки грузов в ДФО позволило повысить суммарную провозную способность флота на 50%.

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