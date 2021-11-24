Профсоюзы напомнили об обязательствах кабмина по индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство не выполнило указания президента РФ Владимира Путина по разработке механизма по индексации пенсий работающим пенсионерам, которые были даны год назад. Об этом в среду заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Когда мне пришлось критиковать правительство за то, что оно до сих пор не выполнило указания президента о разработке механизма по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство обиделось. Но ничего не сдвинулось с места - это было год назад, правительство с тех пор ничего не сделало", - сказал он, выступая на заседании Генсовета ФНПР.

Шмаков отметил, что отношение к социальным партнерам (членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) и переговорам с ними становится все более формальным. "Кулуарно, без диалога принимаются решения", - добавил он.

В январе Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.