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Песков заверил, что повода для излишнего алармизма из-за ослабления рубля нет

По словам представителя Кремля, ЦБ и правительство сохраняют все меры для поддержания макростабильности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль не видит повода для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля, ЦБ России и правительство сохраняют все меры для поддержания макростабильности. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально. Поэтому в данном случае мы не видим поводов для излишнего алармизма", - сказал представитель Кремля.

"Жить в современном мире и не испытывать давления международных инфляционных тенденций невозможно", - констатировал Песков. "Мы видим беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными от влияния этих негативных тенденций невозможно", - отметил пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на меньшую, чем у рубля, волатильность доллара, фиксируемая сейчас инфляция этой валюты "очень высокая". И это один из факторов влияния на рубль, добавил Песков.

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