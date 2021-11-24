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Транспортный обход Кемерова планируется построить к началу 2025 года

Стоимость объекта составит 56 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство транспортного обхода Кемерова, которое по поручению президента РФ Владимира Путина должно начаться до конца этого года, планируется завершить в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Ставлю задачу за три года [дорогу] построить. Но я понимаю, что в период стройки можно нарваться на проблемы, если это проблемы объективные, то тогда сдвижки могут быть", - добавил губернатор.

Стоимость 47-километровой магистрали с мостом через реку Томь и четырьмя разноуровневыми развязками изначально оценивалась в 42 млрд рублей, однако по итогам проектирования и обоснования инвестиций, а также с учетом инфляции она была увеличена до 56 млрд рублей. Цивилев пояснил, что 21 млрд рублей на строительство магистрали будет выделен из федерального бюджета, для изыскания остальной суммы власти Кузбасса подали заявку на инфраструктурный кредит, которая еще находится на рассмотрении.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет начали проектирование объездной трассы и в 2020 году передали проект первого участка на экспертизу. Новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. Магистраль будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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