Перевозчики Казани обратятся в суд из-за простоя автобусов по вине пассажиров без QR-кодов

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Перевозчики Казани обратятся в суд по инцидентам, которые связаны с вынужденными простоями автобусов. Так, 22 ноября общее время простоя на маршрутах города составило более 540 минут, сообщил в среду председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

"Перевозчики Казани готовят обращение в суд по инцидентам, которые связаны с вынужденными простоями автобусов. Перевозчики будут просить суд, чтобы пассажиры, из-за которых были вынуждены стоять автобусы, возместили ущерб", - сообщает Темляков.

Так, по его данным, 22 ноября перевозчики были вынуждены остановить автобусы на восьми маршрутах. Общее время простоя на маршрутах составило более 540 минут. 23 ноября перевозчик был вынужден остановить автобус на 33 маршруте.

"23 ноября на остановке "Национальный архив" автобус №33 был вынужден сойти с маршрута, а экипаж вызвать полицию. Пассажир сказал, что у него нет QR-кода и отказался покинуть автобус. Пассажиры, которые в это время находились в автобусе, были вынуждены выйти и дождаться следующий автобус. На место приехал экипаж полиции. Мужчина показал сотрудникам полиции QR-код. На вопрос, почему он не показал код кондуктору, пассажир сказал, что не обязан это делать", - сказал Темляков. Отмечается, что время простоя автобуса составило три часа.

23 ноября МУП "Метроэлектротранс" также заявил, что будет добиваться возмещения простоя трамвая, который образовался в утренний час пик 22 ноября по вине пассажира без QR-кода. Согласно выручке, утвержденной комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.